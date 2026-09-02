Nicaragua amplia dictadura de Ortega

Redacción

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma parcial a la Constitución Política que eleva el periodo del mandato presidencial a siete años y prohíbe formalmente a las personas consideradas “traidoras a la patria” postularse a cargos de elección popular o ejercer la función pública.

La enmienda fue avalada por unanimidad en una sesión especial celebrada en la ciudad de León. Para entrar en vigor, el proyecto impulsado por Daniel Ortega deberá ser ratificado en una segunda legislatura, prevista para desarrollarse entre enero y diciembre de 2027.

El texto modificado en el artículo 47 veta expresamente de la contienda electoral y del servicio público a quienes califique como “traidores a la patria”, término bajo el cual el régimen ha privado de su nacionalidad a más de 452 opositores, críticos y figuras de la cultura, incluidos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

La prohibición se extiende a quienes hayan liderado, financiado o participado en “intentos de golpe de Estado”, así como a quienes promuevan sanciones, bloqueos económicos o la injerencia extranjera contra el Estado nicaragüense. Las personas señaladas bajo estos criterios tampoco podrán integrar directivas de partidos ni organizaciones políticas.

Extensión de periodos a siete años

La reforma amplía de cinco a siete años la duración de los cargos de elección popular y altas magistraturas. Esta medida aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados del Poder Judicial y Electoral, la Fiscalía General, la Superintendencia de Bancos, así como para los mandos del Ejército y la Policía Nacional.

El avance de esta enmienda ocurre semanas después de que el propio Ortega declarara públicamente que en el país “no volverá a haber elecciones”. El mandatario, de 80 años, acumula 30 años al frente del poder en Nicaragua, contemplando su etapa en la Junta de Gobierno (1979-1985), su primer mandato (1985-1990) y su retorno ininterrumpido desde 2007.

Con información de EFE

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