Niega Alonso que radiquen células del CO en Aguascalientes cómo acusan desde Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, rechazó categóricamente que existan células del crimen organizado operando en nuestro estado luego de que autoridades de Zacatecas como el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, hayan señalado que integrantes de grupos delictivos podrían radicar en la entidad.

En entrevista colectiva, el titular de la Fiscalía estatal explicó que recientemente fue detenido en Aguascalientes un hombre investigado por homicidio y que contaba además con una orden de aprehensión vigente en Zacatecas por el mismo delito. Junto con otro individuo, quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Precisó que la detención derivó de una investigación de inteligencia desarrollada por corporaciones locales y que los detenidos no son originarios del estado.

A partir de este caso, añadió, existe intercambio de información con autoridades de Zacatecas y federales para determinar si los individuos están relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en aquella entidad. No obstante, señaló que existen datos que por ahora no pueden hacerse públicos.

Ante los señalamientos provenientes de Zacatecas sobre la supuesta operación de varias células delictivas en los límites entre ambos estados, el fiscal negó que existan estructuras criminales asentadas en nuestro territorio estatal.

“No hay células delictivas operando en Aguascalientes. Eso lo descartamos totalmente”.

De igual manera atribuyó parte de los resultados en materia de seguridad a la coordinación interestatal que se mantiene mediante las mesas de seguridad y de construcción de la paz, particularmente con entidades vecinas como Zacatecas, Jalisco y Guanajuato.

Sobre dichas declaraciones de funcionarios zacatecanos que han sostenido que Aguascalientes sería el lugar donde radican o tienen su sede integrantes del crimen organizado que operan en aquella entidad, el fiscal sostuvo que esa explicación debe solicitarse directamente a las autoridades de Zacatecas.

“Tendríamos que preguntarles a la gente de Zacatecas”.

Al concluir Alonso García afirmó que aquí se continuará con su propia estrategia de seguridad y justicia, al tiempo que mantendrá la colaboración con otras entidades cuando existan investigaciones que trasciendan las fronteras estatales.