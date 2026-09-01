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1 septiembre, 2026
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Nissan y Honda unen fuerzas ante incertidumbre en la industria automotriz

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Nissan y Honda buscan fortalecer su posición frente a la incertidumbre que atraviesa la industria automotriz, particularmente por los aranceles impulsados por Estados Unidos, al acordar el desarrollo conjunto de software para sus vehículos de nueva generación, señaló el economista Gerardo Sánchez.

El proyecto contempla que ambas armadoras trabajen de manera conjunta en esta tecnología, con la meta de concretarlo para abril de 2029, luego de que el año pasado fracasara su intento de fusión.

Sánchez explicó que esta alianza representa una estrategia para hacer frente a un entorno cada vez más complicado para el sector, marcado por cambios en el comercio internacional, presiones sobre costos y la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

El economista agregó que las armadoras buscan alternativas para mantenerse competitivas y reducir los impactos de un escenario que mantiene al sector automotriz en incertidumbre, mientras también se esperan nuevas negociaciones sobre el T-MEC y acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China.