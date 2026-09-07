No alcanzó a cobrar y la muerte la sorprendió en la fila del Banco-Bienestar en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una jornada de trámite dio un giro trágico este mediodía en el Barrio de la Purísima.

Al filo de las 13:00 horas de este martes, un reporte de auxilio movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la sucursal del Banco Bienestar ubicada en el cruce de la Avenida López Mateos y Poder Legislativo.

Una mujer de entre 55 y 60 años de edad perdió la vida de manera fulminante a causa de un paro cardíaco, quedando sin signos vitales sobre una silla mientras esperaba su turno.

En medio de la conmoción, una segunda mujer sufrió una crisis convulsiva al presentar un ataque epiléptico en el mismo sitio, por lo que paramédicos municipales la atendieron de inmediato y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en espera del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.