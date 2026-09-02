No creerás lo que predijo Mhoni Vidente para este mes

Redacción

Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto y la subsecuente actividad telúrica en la región, la astróloga Mhoni Vidente generó inquietud en redes sociales al predecir un nuevo sismo para México en las próximas semanas.

Durante su participación semanal para El Heraldo de México, la vidente vinculó el fenómeno con el eclipse lunar del 27 de agosto, afirmando que los eventos astronómicos provocan un “movimiento de energías” a nivel global.

A pesar de la alerta, la astróloga matizó su declaración al señalar que el posible movimiento no alcanzaría una magnitud extrema y se limitaría a “un susto” para la población, mientras que advirtió que el mes de septiembre presentará una alta carga de convulsión energética.

Las predicciones de la figura mediática cobraron fuerza en plataformas digitales luego de que usuarios revivieran un video de junio de 2025 en el que mencionaba a Colombia entre los países con riesgo sísmico. No obstante, la comunidad científica e instituciones sismológicas internacionales han sido enfáticas al reiterar que, hasta la fecha, no existe ningún método capaz de predecir la fecha, lugar o magnitud de un terremoto, por lo que las coincidencias no poseen validez técnica ni sustento empírico.

Las autoridades de Protección Civil instan a la ciudadanía a ignorar rumores virales en redes sociales, evitar la difusión de desinformación y mantener la cultura de la prevención mediante la participación en simulacros y la revisión constante de los planes familiares de protección.

Con información de TVNotas.