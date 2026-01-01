No descarta Martínez incursiones a Aguascalientes luego de violencia en Zacatecas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no descartó incursiones de grupos delincuenciales a territorio estatal, luego de sucesos ocurridos en Zacatecas y que alcanzaron un atentado con explosivos en el municipio de Ojocaliente.

“Seguimos alertas. Más que otra cosa que obligue seguimos atentos al tema de seguridad y de las fronteras. Aunque Ojocaliente no está tan cercano a los límites territoriales con Aguascalientes, nos da la pauta de estar atentos a posibles incursiones que se podrían dar”, indicó en entrevista.

– ¿No están descartadas esas incursiones?

– No estamos descartando nada.

– ¿El hecho de que ya se usen explosivos?

– Son situaciones graves, hay quien puede hablar de actos de terrorismo. Estamos atentos y no descartamos nada en Aguascalientes.

Martínez Romo insistió que se ha blindado la frontera territorial al norte del estado que limita con Zacatecas, enviando más elementos de vigilancia para revisar cualquier situación que se requiera de apoyo.

La noche del domingo 30, una serie de explosivos fueron detonados de manera deliberada en la comandancia policiaca de Ojocaliente, Zacatecas; lo que dejó saldo de seis personas heridas. Previamente habían ocurrido hechos violentos en la población de Villa García.