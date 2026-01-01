No hay riesgo en elecciones por fractura en IEE en Aguascalientes: Medina 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no hay riesgo para las elecciones estatales del siguiente año en Aguascalientes, declaró Mirna Medina Delgado, diputada local del PAN, luego de una fractura pública entre consejeros ciudadanos contra la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE).

“Esto no tiene que poner en riesgo un proceso tan importante para los ciudadanos y más en Aguascalientes, el compromiso del Instituto Electoral tiene que darle una solución pronta y expedita y por el bien de la ciudadanía, de un proceso tan importante en 2027, hay que darle certeza”, declaró en entrevista.

Consejeros del IEE pidieron abiertamente la dimisión de Beatriz Jiménez González al frente del IEE. Una petición que surge a semanas del arranque formal del proceso electoral para las votaciones del siguiente año en Aguascalientes, cuando se renovará la gubernatura, alcaldías y el Poder Legislativo.

En torno a que el Congreso pudiera tener un acercamiento en torno al IEE y revisar un posible relevo en la titularidad del árbitro electoral, Medina Ruvalcaba pidió al Legislativo que no se involucre.

“Creo que nosotros no deberíamos meternos en la vida interna del IEE. El PAN siempre ha estado a favor de la autonomía de estas instituciones por la democracia y cada uno desde su trinchera, apoyar la decisión que ellos tomen”, insistió la blanquiazul.