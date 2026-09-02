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2 septiembre, 2026
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No podemos tolerar actos de terror como el de Ojocaliente: Canacar

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Preocupante los sucesos ocurridos en el vecino estado de Zacatecas, como lo que pasó en el municipio de Ojocaliente, comentó Roberto Díaz Ruíz, presidente en la entidad de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

“Es muy lamentable que esto ocurra en las cercanías de Aguascalientes. Pues todos esos municipios de Zacatecas son parte de nuestra convivencia en el día a día. Esperamos que esto se investigue y se aplique la ley”, advirtió el empresario. 

En ese sentido, Díaz Ruiz consideró que el accionar de las autoridades correspondientes ha sido el correcto e hizo votos para que se eviten nuevos sucesos en perjuicio de la misma población civil. 

“Lo bueno es que se está trabajando. No podemos tolerar ese tipo de incidencias que causan el terror entre la ciudadanía”, agregó el dirigente de Canacar. 

El domingo último, la comandancia policiaca de Ojocaliente, Zacatecas, fue atacada de manera deliberada con explosivos; causando más de una decena de heridos.