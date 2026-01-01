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20 agosto, 2026
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No se descartan lluvias aisladas para este jueves en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags. La presencia del llamado monzón mexicano derivará en precipitaciones pluviales para diversos estados del país, por lo cual no se descarta que pudieran ocurrir este jueves en Aguascalientes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se tienen posibilidades de lluvias aisladas para el transcurso de este día en nuestra entidad; además de rachas de viento que pudieran alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Asimismo, se mantienen los pronósticos de temperaturas elevadas que rondarán entre los 30 hasta 35  grados centígrados en Aguascalientes.

A nivel nacional, el monzón mexicano ocasionará lluvias intensas para el estado de Jalisco, así como para entidades de Colima, Michoacán y Guerrero.