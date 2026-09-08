No se permitirá que actos de terrorismo se repliquen en Aguascalientes: De la Torre

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En nuestro estado no se permitirá que los actos de violencia que se han registrado en municipios de Zacatecas se repliquen o trasladen al territorio estatal, advirtió el secretario de Comunicación Social, Enrique de la Torre, quien señaló que se mantiene un reforzamiento de la estrategia de seguridad en los límites con dicha entidad.

El funcionario reconoció que existe preocupación por los acontecimientos registrados en municipios zacatecanos como Luis Moya, Villa García, Loreto y Ojocaliente, debido a su cercanía con Aguascalientes y al riesgo de que este tipo de hechos, que pueden ser considerados actos de terrorismo, lleguen a replicarse en territorio estatal.

Ante este panorama, indicó que la gobernadora instruyó a las corporaciones de seguridad a reforzar el blindaje en las fronteras de Aguascalientes, particularmente en los puntos colindantes con Zacatecas, con el propósito de prevenir cualquier intento de trasladar estos hechos de violencia al estado.

De la Torre explicó que las acciones se desarrollan mediante una coordinación estrecha entre las corporaciones estatales y municipales, además de las fiscalías de Aguascalientes y Zacatecas, con intercambio de información y seguimiento a las condiciones de seguridad que prevalecen en la región.

Reiteró que la postura de las autoridades estatales es clara: no se permitirá que Aguascalientes se convierta en escenario de hechos similares a los ocurridos en municipios zacatecanos, por lo que se mantendrán las medidas preventivas y de vigilancia necesarias para proteger a la población.

Finalmente, llamó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad o situación sospechosa a través del 089, para denuncias anónimas, o del 911, en caso de una emergencia, al considerar que la coordinación entre sociedad y gobierno es fundamental para evitar que estos hechos se repliquen en Aguascalientes.