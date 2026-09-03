No será titular Fernando Mendoza con los Raiders

Redacción

El debut de Fernando Mendoza en la NFL tendrá que aguardar. El entrenador en jefe de Las Vegas Raiders, Klint Kubiak, confirmó que el veterano Kirk Cousins ocupará la titularidad bajo el centro para el arranque de la temporada en la Semana 1, cuando el equipo enfrente a los Miami Dolphins.

La decisión convierte al pasador de raíces mexicanas en la primera selección global del Draft que no iniciará su temporada de novato como titular desde que Baker Mayfield lo hiciera con los Cleveland Browns en 2018. Aunque Kubiak se tomó su tiempo durante la pretemporada para definir al mariscal de campo principal, finalmente respaldó a Cousins, quien ya se perfilaba con el puesto número uno antes de arrancar el campamento de entrenamiento.

Cousins aporta un amplio recorrido en la liga, registrando en su carrera 3,934 pases completos para 44,700 yardas, 298 anotaciones y 131 intercepciones. La franquicia de Las Vegas representa el cuarto equipo en el que el veterano tomará la titularidad, tras su paso por Washington, los Minnesota Vikings y los Atlanta Falcons.

Por su parte, Fernando Mendoza encarará una etapa de desarrollo y aprendizaje como suplente de Cousins mientras continúa asimilando el esquema ofensivo de Kubiak. El sistema exige al mariscal de campo colocarse constantemente debajo del centro, una formación que el novato utilizó de manera limitada durante su etapa colegial.

Mendoza llega a la NFL tras cerrar su etapa universitaria en Indiana de manera histórica, guiando a los Hoosiers a su primer título nacional invicto. En su última campaña colegial, acumuló 273 pases completos, 3,535 yardas, 41 pases de anotación y sólo seis intercepciones, credenciales que lo catapultaron como la primera selección del reclutamiento.

Con información de ESPN

Foto: Instagram Fernando Mendoza.