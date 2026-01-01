Nodal confirma concierto en Morelia pese a protestas ciudadanas

Redacción

Christian Nodal se presentará el próximo 15 de septiembre en el centro histórico de Morelia, Michoacán, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia, pese a las peticiones de colectivos y ciudadanos que exigieron cancelar el espectáculo.

Los señalamientos contra el cantante derivaron en una campaña en Change.org que reunió más de 37 mil firmas, impulsada por la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem), donde se le acusa de violencia vicaria y de problemas legales por la custodia de su hija con la artista argentina Cazzu. A la par, algunos habitantes calificaron al artista de “mal padre” y llamaron a manifestarse durante el concierto lanzándole jitomates y huevos.

Nodal, lejos de dar marcha atrás, utilizó sus redes sociales para confirmar que el evento se mantiene en pie. En historias de Instagram promocionó el concierto y, en una de ellas, apareció preparando una carne asada mientras sonaba de fondo el tema “Collar” de Carlos Ares, en una clara señal de desdén hacia las críticas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla también despejó las dudas al confirmar la participación del artista en el festejo patrio. “Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista”, declaró. Al mismo tiempo, pidió evitar actos de violencia y destacó que la intención es recuperar los espacios públicos para las familias y jóvenes.

Ramírez Bedolla aseguró que la invitación al cantante forma parte de la búsqueda de variedad musical en las celebraciones y advirtió sobre la proliferación de noticias falsas y manipuladas con inteligencia artificial en torno a figuras del espectáculo. “Uno no sabe lo que está pasando en el mundo artístico… y cuando checas bien, te das cuenta que es inteligencia artificial”, dijo.

La presentación de Nodal tendrá lugar frente a la Catedral de Morelia, sobre la avenida Madero, donde se espera la concentración de miles de personas tras la ceremonia del Grito de Independencia.