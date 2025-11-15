Noé iba de gane con una carretilla y 3 baterías para paneles soleres, pero fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-

Presunto responsable del robo de una carretilla y tres baterías para paneles solares fue detenido por oficiales de la Policía Estatal en coordinación con uniformados de la policía preventiva del municipio de Calvillo, que laboran bajo el Mando Coordinado, la detención de dicha persona se llevo a cabo luego de la oportuna denuncia del propietario de los objetos, el detenido fue trasladado ante la autoridad ministerial.

Uniformados de la Policía Estatal en coordinación con policías preventivos del municipio de Calvillo que realizaban su recorrido de vigilancia sobre la carretera Estatal número 17 recibieron el reporte del robo de una carretilla y tres baterías para paneles solares de un rancho conocido como Los Negros, en la comunidad de la Labor Calvillo por lo que de inmediato se trasladaron hacia la zona del reporte.

Cabe señalar que, luego de tener contacto con el afectado, les manifestó que le habían sustraído una carretilla en color café y tres baterías en color negro de la marca “Ultrastar Solar” por lo que procedieron los oficiales a hacer un rastreo en la zona, detectando a la altura del puente del Jaguey, en esa comunidad a una persona que empujaba una carretilla, motivo por el que detuvieron la marcha de las patrullas para verificar si se trataba de la reportada como robada.

Fue en ese momento que interceptaron a quien dijo responder al nombre de Noé N de 45 años de edad, quien efectivamente tenía en su poder la carretilla reportada robada y tres baterías para paneles solares, de los cuales no pudo acreditar propiedad, siendo en ese momento asegurado para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en dónde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.