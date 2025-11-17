Nombran a cercano a Harfuch para enfrentar crisis de violencia en Michoacán

Redacción

El Gobierno de Michoacán colocó a José Antonio Cruz Medina al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en medio de una escalada de violencia que golpea a todas las regiones del estado y en plena implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que busca contener a más de una docena de cárteles con presencia activa en el territorio.

Cruz Medina, policía de carrera y figura cercana a Omar García Harfuch, llega al cargo tras haber sido designado apenas en agosto como Vicefiscal en la Fiscalía estatal. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla oficializó su nombramiento este domingo, junto con el de Ramsés Adalid Vega Sayavedra como subsecretario de Operación Policial, tras la salida de José Ortega Silva.

Ambos relevos forman parte de la ofensiva anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum hace una semana, luego de las protestas desencadenadas por los asesinatos del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. El plan contempla operativos contra al menos 12 organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Pueblos Unidos y células locales como los grupos de Tepalcatepec, Los Reyes y Acahuato.

En su trayectoria federal, Cruz Medina coincidió con García Harfuch en la extinta Policía Federal, donde dirigió operaciones tácticas de la División de Investigación contra grupos de alto impacto. También ha ocupado cargos en la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Guardia Estatal de Baja California y la Guardia Nacional.

El nuevo secretario cuenta con preparación en inteligencia táctica, criminalística y operaciones urbanas y rurales, así como certificaciones del FBI, la Academia Europea de Seguridad en Polonia y la Policía Nacional de Colombia. Ha representado a México en foros trilaterales sobre trata de personas, tráfico de armas y conferencias internacionales sobre drogas sintéticas.