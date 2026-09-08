Norma Guel reconoce recuperación de espacios públicos para las familias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Norma Guel Saldivar, titular de la Secretaría de la Familia del gobierno del estado, resaltó la recuperación de espacios públicos que permiten a las familias contar con lugares para convivir, realizar actividades recreativas y disfrutar juntos.

Entrevistada en el marco del 2o Informe de Gobierno de Leonardo Montañez, alcalde de esta ciudad, la funcionaria estatal reconoció el trabajo del primer edil para transformar estos espacios en puntos de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias, donde pueden compartir tiempo de calidad y fortalecer sus vínculos.

“Recuperar un espacio público es también recuperar un lugar para las familias, para convivir, disfrutar y crear nuevos recuerdos juntos”, apuntó Norma Guel.