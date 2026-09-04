Norma Piña alerta sobre “focos rojos” en justicia tras reforma judicial

Redacción

Ciudad de México.- Al cumplir un año de la entrada en funciones de la nueva estructura del Poder Judicial Federal (PJF), la ministra en retiro Norma Lucía Piña Hernández, primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reapareció en un acto público donde advirtió la existencia de “focos rojos” en el sistema de justicia del país, asegurando que la reforma judicial aprobada en 2024 pone en riesgo la inversión, a las empresas, el patrimonio y la libertad ciudadana.

Las declaraciones se dieron durante su intervención en el foro Diálogos Constitucionales: México en Perspectiva, en la mesa “Constitución, Empresa y Patrimonio” organizada por la Escuela Libre de Derecho, espacio donde compartió panel con la magistrada Mariela Ponce Villa, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, y el doctor Luis Manuel Pérez de Acha.

“Nosotros, como ciudadanos, como personas, todos debemos tener, para sobrevivir, un empleo, un trabajo; si no hay inversiones, si no hay empresas, los primeros que sufren son los ciudadanos, comunes y corrientes, como todos”, aseveró la expresidenta del Máximo Tribunal al abordar los impactos económicos de la reestructuración judicial.

Llamado a la defensa del patrimonio

Durante el encuentro, enfocado en el análisis de las garantías constitucionales en el ámbito empresarial y patrimonial, Piña Hernández enfatizó que el contexto actual exige una ciudadanía informada sobre el marco legal vigente para hacer frente a eventuales arbitrariedades.

La ministra en retiro afirmó que es el momento de que la sociedad reconozca y apropie sus derechos y normas para defender sus bienes ante cualquier tipo de autoridad, destacando que contar con herramientas legales de protección resulta indispensable para salvaguardar el patrimonio individual y colectivo.

Severas críticas al proceso legislativo de la reforma

Piña Hernández cuestionó con dureza el proceso parlamentario y técnico mediante el cual se modificó al Poder Judicial Federal. Señaló que la necesidad de presentar una “reforma de la reforma” antes de cumplirse el primer año de implementación es prueba de que el proyecto original careció de un diagnóstico estructural adecuado y no constituyó una solución de fondo para la impartición de justicia en México.

Asimismo, la jurista consideró que el único aspecto rescatable del ajuste normativo fue haber pospuesto los plazos de ejecución, advirtiendo que sostener una reestructuración total proyectada originalmente hacia 2027 habría derivado en un escenario insostenible para el funcionamiento de las instituciones judiciales en el país.

Con información de Excélsior

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