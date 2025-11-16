Noruega vuelve al Mundial, a costillas de una Italia en crisis

Redacción

Liderada por un imparable Erling Haaland que marcó un par de goles, Noruega selló su pase directo e invicto a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras derrotar 4-1 a Italia en San Siro, enviando a la Azzurra a un temido y ya conocido Repechaje de la UEFA.

Para los nórdicos, representa su regreso a la máxima cita futbolística, tras 28 años de ausencia en Francia 1998.

La escuadra azurra se había adelantado con tanto de Pio Esposito, pero la reacción noruega en la segunda mitad fue demoledora. En solo 15 minutos, la visita le dio la vuelta al marcador con goles de Antonio Nusa, un doblete de Haaland que sentenció el triunfo y un tanto de Jorgen Strand Larsen.

Para Italia, la derrota no solo significa perder el liderato, sino revivir una pesadilla que se repite por tercera ocasión consecutiva y deberá esperar el sorteo del Repechaje de la UEFA, que se celebrará el próximo 20 de noviembre, para conocer a su rival en el duelo a vida o muerte que definirá su futuro en la Copa del Mundo de 2026.

En otros resultados: Inglaterra venció 2-0 a Albania, Francia superó a Azerbaiyán por 3-1 y Ucrania despachó 2-0 a Islandia.