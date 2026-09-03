Nuevo Foro de las Estrellas busca reactivar la zona de la Isla San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El proyecto para construir el nuevo Foro de las Estrellas frente a la Isla San Marcos ya se encuentra autorizado y se contempla como una obra que permitirá reactivar de manera importante esta zona de Aguascalientes, al generar una mayor afluencia de visitantes durante los eventos de la Feria Nacional de San Marcos.

La titular del Buró de Congresos y Visitantes, Verónica González, explicó que el nuevo recinto será construido en los terrenos ubicados frente a la Isla San Marcos, por lo que no será necesario modificar o rediseñar la infraestructura actual del espacio recreativo.

Señaló que la Isla San Marcos cuenta con características propias que la hacen un sitio único, mientras que el nuevo Foro funcionará como un complemento que permitirá incrementar la actividad y el flujo de visitantes en el sector.

González indicó que el proyecto es encabezado directamente por el Patronato de la Feria y se prevé que los trabajos de construcción puedan comenzar a finales de este año o principios de 2027. Además, destacó que la instalación del recinto permitirá fortalecer la oferta de espacios para los grandes eventos y contribuirá a darle un nuevo impulso a esta zona durante la verbena abrileña.