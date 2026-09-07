Obispo de Aguascalientes cuestiona resultados en lema de la 4T

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo de la diócesis, Juan Espinoza Jiménez emitió cuestionamientos hacia el lema de la Cuarta Transformación enfocado a “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, demandando que aún faltan resultados concretos ante la población.

“A los mexicanos se nos dijo que no se mentiría, que no se robaría y que no se traicionaría al pueblo. Son palabras que vistas desde el Evangelio de hoy, tienen una profunda resonancia porque la verdad, la honradez y la fidelidad no son virtudes sociales, sino exigencias morales. La transformación comienza con el corazón de cada mexicano que se convierte”, puntualizó.

Durante su homilía en la Catedral de esta ciudad, Espinoza Jiménez hizo hincapié en que el alto clero católico no busca mantener confrontaciones con las autoridades de algún nivel de gobierno, ni defender a un partido político en particular; pero sí recalcó en cuando a mantener señalamientos contra cualquier abuso.

“”Vivimos en México momentos complejos. Nuestras autoridades tienen una enorme responsabilidad ante Dios y ante el pueblo que les ha confiado el servicio público. Gobernar no significa servirse del pueblo, sino servir al pueblo, por eso como Iglesia no podemos ser indiferentes ante la mentira, la corrupción, la impunidad, la violencia o la pobreza de muchos o cualquier forma de abuso del poder. Pero tampoco queremos caer en la descalificación”, apuntó.

De paso, el jerarca católico de Aguascalientes exhortó a la población para mantener la valentía cuando sea necesario defender la dignidad humana, la paz y los derechos.