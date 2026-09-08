Obras de Carrington y Alonso en subasta para apoyo de Fundación Lazos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El próximo 1 de octubre se llevará a cabo una exposición y subasta de arte para obtener fondos al programa Lazos, en apoyo a alumnos de escuelas públicas de escasos recursos.

Este acto tendrá lugar en la Casa Terán y se subastarán obras de artistas locales como Alondra Alonso Alvarez, además de creadores como Rafael Coronel, Pedro Friendeberg y una pieza de la artista plástica Leonora Carrington, que tendría un precio inicial de 160 mil pesos.

En conferencia de medios, Yllelyna Aponte Carías, coordinadora de fondos de la Fundación Lazos, indicó que el acto busca reunir la asistencia de artistas, empresarios, instituciones y ciudadanía en general para respaldar en la enseñanza elemental de 50 menores.

“La meta es la venta de 50 obras y apadrinar a 50 niños. Buscamos no sólo a las personalidades o empresarios, sino que también la sociedad civil se acerque para hacer una donación mensual y estar al pendiente de esos niños, para darle seguimiento a su educación”, resaltó.

En tanto, Judith Gonzálz, subdirectora de Procuración de Fondos, resaltó que los días 2 y 3 del siguiente mes se ofrecerán las obras en una subasta digital, para tener la posibilidad de recibir donaciones de otras ciudades del país.

En ese sentido, Benjamín Herera, asesor educativo, dio a conocer que actualmente se encuentran apadrinando a menores de la primaria Cuauhtémoc, de Cumbres II; la Escuela Telesecundaria 19, en Trojes de Alonso; además de la primaria Rafael Arellano, en la colonia Gremial.

Integrantes de la fundación mencionaron que también aportan libros enfocados a la promoción de valores.