Obvio que dueño de Next Energy esta enojado con gobierno: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno, descartó fijar una postura ante las denuncias de Javier Domene, propietario de Next Energy, acortando que esta persona tiene derecho de acudir a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR)

“Por supuesto que es obvio que (Domene) está enojado con gobierno del estado, porque está detenido. Hay que tomarlo en ese entorno, pero habrá que revisar sus declaraciones”, señaló en entrevista.

– ¿Pero va a hacerlo ante la FGR?

– Bueno, él tiene las instancias que pueda seguir. Está en su derecho.

– ¿Usted niega que gobierno del estado le está..?

– No. No pienso nada. Yo creo que él tiene derecho de ir a las instancias que corresponda.

Cabe mencionar que éste lunes, la defensa legal de Domene presentó una denuncia ante la FGR, en contra de ex funcionarios del pasado municipio, así como de la gobernadora panista Teresa Jiménez, por presunto abuso de autoridad.

Preocupante situación en Zacatecas

Sobre los hechos violentos ocurridos en el municipio zacatecano de Ojocaliente, cercano a los límites territoriales con Aguacalientes, Arámbula López puntualizó que se mantiene la vigilancia y coordinación en materia de seguridad.

“Siempre nos ha obligado a llevar, primero, una coordinación dentro de Aguascalientes entre todas las instituciones, vigilar, hemos reforzado el plan blindaje y hemos aplicado en varias ocasiones. Nos obliga a intercambiar información y reforzar comunicación con todos los estados”, apuntó.

– Que se usen explosivos, ¿es preocupante?

– Es muy preocupante.

El secretario de Gobierno recalcó que se mantiene la comunicación en las mesas regionales en materia de vigilancia.

La noche del domingo pasado, al menos seis personas resultaron lesionadas luego de explosivos que fueron arrojados de forma deliberada en la comandancia municipal de Ojocaliente.