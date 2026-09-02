Ofrecerá la XXVIII Feria del Libro UAA más de 30 eventos y 100 sellos editoriales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Universidad Autónoma de Aguascalientes inauguró la XXVIII Feria del Libro UAA (FLUAA), un encuentro que reunirá a editoriales, autores, académicos, estudiantes y lectores en torno a los libros, el conocimiento y la cultura del 2 al 6 de septiembre.

En esta edición, la UAA recibe como invitada a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC), fortaleciendo los lazos de colaboración entre universidades y sellos editoriales de ambos países, ampliando el alcance de divulgación de la producción académica universitaria.

Esta edición de la FLUAA reúne más de 100 sellos editoriales, 32 expositores y más de 30 actividades, consolidándose como uno de los espacios culturales y académicos más importantes de la institución.

Durante la ceremonia de inauguración, el Mtro. en Derecho Juan Carlos Arredondo Hernández, retomó una reflexión del escritor francés Víctor Hugo, quien afirmaba que “el libro … como pensamiento, pertenece al género humano”; y a partir de esta idea, destacó que la responsabilidad de las universidades es difundir el conocimiento generado en sus espacios, con la idea de que permeé en la sociedad y dialogue con otras ideas y realidades.

El rector señaló que para que el conocimiento cumpla plenamente su función, debe circular, encontrar lectores y generar nuevas conversaciones, por lo que publicar implica hacer público el conocimiento y ponerlo a alcance de las personas.

Cabe resaltar, que esta es la primera edición que la FLUAA tiene presencia fuera de Ciudad Universitaria, al dar impulso a publicaciones académicas, a través de la exhibición del “Muro de Acceso Abierto” que estará ubicado en el Centro Comercial Altaria y donde el público podrá descargar libros gratuitos.

Durante el acto, la Dra. Silvia Mata Zamores, directora de Difusión y Vinculación, señaló que esta edición representa la continuidad de una tradición que, a lo largo de los años, se ha convertido en un encuentro para quienes disfrutan de la lectura, el intercambio de ideas y el conocimiento. Al reflexionar sobre el valor de los libros, recordó que estos funcionan como una extensión de la memoria y de la imaginación humana, capaces de llevar a las personas a lugares, experiencias y conocimientos que trascienden la realidad.

Por su parte, la Dra. Marta Juanita Villaveces Niño, expresó la satisfacción de la ASEUC por participar en la FLUAA y destacó el valor de construir relaciones académicas y editoriales más allá de los circuitos habituales, permitiendo que universidades, investigadores y autores compartan experiencias y conocimientos que enriquecen el diálogo.

Es importante destacar la participación de la Red Mexicana de Universidades Lectoras con un espacio en la FLUAA, donde se permite visibilizar las iniciativas orientadas al fomento de la lectura en instituciones de educación superior, red a la que la UAA se adhirió el año pasado.

Durante el acto protocolario, estuvieron presentes el Dr. Fernado Ruvalcaba Villalobos, secretario general; la Dra. Laura Figueroa Lizárraga, coordinadora de la Red ALTEXTO; el Dr. Raúl Lara Quevedo, representante de la Red Mexicana de Universidades Lectoras; el Lic. Genaro Ruiz Flores González, jefe del departamento Editorial; autoridades universitarias, estudiantes, lectores, autores y público en general.

El programa completo de la feria del libro puede consultarse en www.uaa.mx/feria/