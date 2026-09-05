Ola de violencia en Sinaloa desencadena crisis de salud mental y repunte de adicciones en jóvenes

Redacción

Sinaloa,-El recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos delictivos en Sinaloa ha impactado de forma directa en el bienestar emocional de la juventud, provocando que los cuadros de ansiedad, depresión y ataques de pánico se disparen al mismo nivel que las adicciones. Muestra de esta problemática es el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Culiacán, institución que registró 670 atenciones en los primeros siete meses de 2026, cantidad que prácticamente alcanza la cifra total de 700 pacientes reportados durante todo 2025.

El diagnóstico institucional expone una correlación estrecha entre ambas problemáticas: el 50 por ciento de las personas que acuden al CIJ Culiacán presenta de manera simultánea un trastorno de salud mental y consumo activo de sustancias psicoactivas. Mientras la mariguana y las metanfetaminas —cuyo uso supera la media nacional— encabezan la demanda de tratamiento en la capital, el fentanilo ha mantenido un bajo nivel de ingesta directa gracias a la contención familiar y el temor a sus efectos adversos. No obstante, las estadísticas reflejan el inicio del consumo en menores de 10 años, en tanto que las mujeres buscan apoyo predominantemente por sobrecarga emocional y los hombres por adicciones.

En el norte del estado, el panorama en Los Mochis revela que el 50 por ciento de los más de 300 menores atendidos por el CIJ local entre enero y junio de 2026 ingresaron por el uso de vapeadores no regulados, dispositivos que se han convertido en la principal puerta de entrada a las drogas en estudiantes de secundaria de entre 12 y 15 años. A nivel estatal, indicadores del INEGI señalan que la tasa de depresión pasó de 135.5 a 172.6 casos por cada 100 mil habitantes de 2023 a 2024, registrándose un incremento del 75 por ciento en las crisis agudas e ideación suicida en hombres de 17 a 35 años desde finales de 2024.

Ante la saturación de los servicios y la falta de mediciones de campo en la ENCODAT 2025 debido a las condiciones de inseguridad, las autoridades estatales han reforzado la operación de 16 Unidades Especializadas en el Tratamiento de Adicciones (UNEME-CAPA), la unidad de paidopsiquiatría del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa y la Línea de la Salud Mental —que ha atendido unas 700 llamadas en el año— para intentar mitigar el impacto psicosocial del conflicto en las nuevas generaciones.