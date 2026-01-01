Otorgarán 100 concesiones para fortalecer el servicio de taxis solidarios en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno del Estado publicará una nueva convocatoria para otorgar 100 concesiones a taxistas solidarios, con el objetivo de ampliar este esquema de atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren traslados para recibir atención médica.

Ricardo Serrano Rangel, director de la Agencia Estatal de Movilidad, informó que actualmente operan 300 taxis solidarios en coordinación con el DIF, mientras que la meta es alcanzar un padrón de mil operadores.

Explicó que las nuevas concesiones estarán dirigidas principalmente a taxistas que históricamente han brindado servicio a través de los DIF estatal y municipales, reconociendo así su vocación de apoyo y servicio.

Serrano Rangel señaló en charla con medios informativos que los traslados realizados por los taxis solidarios para citas médicas, como diálisis y hemodiálisis, son completamente gratuitos. Los operadores únicamente utilizan el taxímetro cuando realizan servicios convencionales fuera de este programa.

Agregó que los operadores han recibido capacitación por parte del DIF, el Instituto de la Mujer y organismos de Derechos Humanos, con el propósito de brindar una atención adecuada a los usuarios.