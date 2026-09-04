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4 septiembre, 2026
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Pabellón de Arteaga impulsa el talento local con “Voces que Trascienden 2026”

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-La administración municipal de Pabellón de Arteaga, encabezada por la alcaldesa Lucero Espinoza, llevó a cabo el encuentro artístico “Voces que Trascienden 2026”, una iniciativa que busca reconocer e impulsar el talento musical de las y los habitantes del municipio.

El Teatro Bicentenario fue sede de esta jornada, en la que participantes de distintas edades demostraron sus habilidades vocales ante el público, en un ambiente de música y convivencia.

El gobierno municipal destacó que esta actividad forma parte de las acciones para generar espacios de expresión artística y brindar oportunidades a nuevos talentos de Pabellón de Arteaga. La administración de Lucero Espinoza adelantó que el programa continuará con más presentaciones y participantes.