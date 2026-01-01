Pabellón invita a carrera VaqueRun 

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Aguascalientes
17 agosto, 2026
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Llega la VaqueRUN Juvenil 2026, una carrera 5K diferente, llena de música, diversión y mucha energía. 

 Disfruta la ruta al ritmo de banda en vivo, canta, corre y vive una mañana donde el deporte y la tradición vaquera se unen.

 23 de agosto

 Cita: 7:00 h

 Calentamiento: 7:30 h

 Inicio: 8:00 h

 Explanada de los Símbolos Patrios

Las primeras 200 personas recibirán paliacate y sombrero. 

 Inscripciones: Instancia de la Juventud de Pabellón de Arteaga.

 Horario de inscripción: 8:30 a 15:30 h.

¡Afila los tenis, ponte el sombrero y nos vemos en la línea de salida! 

#VaqueRUNJuvenil2026 #PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente