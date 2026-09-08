Pabellón invita a taller Pausa y Conecta, sobre salud mental

PAUSA Y CONECTA | Cuando la mente también necesita un respiro



De la mano de la Mtra. Lucero Espinoza, seguimos promoviendo espacios para hablar de salud mental, reconocer nuestras emociones y aprender herramientas para afrontar momentos difíciles.



Te invitamos a este taller para aprender a responder de manera asertiva ante situaciones de crisis emocional.



11 de septiembre

17:30 a 19:00 h

Instituto de Salud Mental | Calle Pino Suárez #17

Inscripción previa: 8:00 a 15:30 h

465 965 90 19



Haz una pausa, conecta contigo y recuerda que pedir apoyo también es cuidarte.



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