PAUSA Y CONECTA | Cuando la mente también necesita un respiro
De la mano de la Mtra. Lucero Espinoza, seguimos promoviendo espacios para hablar de salud mental, reconocer nuestras emociones y aprender herramientas para afrontar momentos difíciles.
Te invitamos a este taller para aprender a responder de manera asertiva ante situaciones de crisis emocional.
11 de septiembre
17:30 a 19:00 h
Instituto de Salud Mental | Calle Pino Suárez #17
Inscripción previa: 8:00 a 15:30 h
465 965 90 19
Haz una pausa, conecta contigo y recuerda que pedir apoyo también es cuidarte.
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Pabellón invita a taller Pausa y Conecta, sobre salud mental
PAUSA Y CONECTA | Cuando la mente también necesita un respiro