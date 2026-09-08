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Pabellón invita a taller Pausa y Conecta, sobre salud mental

PAUSA Y CONECTA | Cuando la mente también necesita un respiro

De la mano de la Mtra. Lucero Espinoza, seguimos promoviendo espacios para hablar de salud mental, reconocer nuestras emociones y aprender herramientas para afrontar momentos difíciles. 

Te invitamos a este taller para aprender a responder de manera asertiva ante situaciones de crisis emocional.

11 de septiembre
17:30 a 19:00 h
Instituto de Salud Mental | Calle Pino Suárez #17
Inscripción previa: 8:00 a 15:30 h
 465 965 90 19

 Haz una pausa, conecta contigo y recuerda que pedir apoyo también es cuidarte.

#PausaYConecta #SaludMental #PabellónDeArteagaTrasciendePorSuGente