Padre e hijo imponen nuevo récord Guinness tras atrapar un globo de agua a 43 metros de distancia

Redacción

Idaho.-David Rush y su hijo Jeremy, de 10 años, consiguieron adjudicarse un nuevo récord mundial Guinness al concretar el lanzamiento y la recepción de un globo de agua a una distancia de 43 metros (141.07 pies) sin que el envoltorio de goma sufriera roturas.

La prueba, celebrada el pasado 3 de junio en Idaho, requirió de una preparación técnica meticulosa para superar las condiciones climáticas del lugar. Rush, reconocido por ostentar más de 200 marcas internacionales, diseñó un método de lanzamiento tipo catapulta basado en la fuerza centrípeta, lo que le permitió imprimir velocidad al globo en una trayectoria parabólica sin poner en riesgo la elasticidad del plástico.

En el extremo opuesto del terreno, el menor logró efectuar un agarre suave para amortiguar el impacto del proyectil, consiguiendo la recepción exitosa tras múltiples intentos ajustados por las ráfagas de viento registradas durante la jornada.

Tras la medición de la distancia física y la inspección del globo intacto por parte de los adjudicadores oficiales de la organización, la marca quedó validada como un nuevo título mundial para la dupla estadounidense.

Fotografía de IA