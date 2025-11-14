PAN beneficia a cárteles inmobiliarios de Aguascalientes acusa Alférez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuestionable que la bancada del PAN en el Congreso del Estado, junto con sus aliados de PRI y PRD, haya aprobado un dictamen en materia de vivienda vertical que no tomó en cuenta propuestas de la oposición , ni la realidad de la población del primer cuadro de la ciudad y sólo apoyará a las grandes inmobiliarias, manifestó Fernando Alférez Barbosa, diputado local por Morena.

“Creo que debieron incorporarse sugerencias que, como fracción parlamentaria, les hicimos para que los ciudadanos no quedaran en estado de indefensión, Arbitrariamente se impone un modelo inmobiliario que disparará la gentrificación y se desplazará a ciudadanos que han vivido históricamente en zonas del centro de la ciudad”, apuntó en entrevista.

– ¿Hay cartel inmobiliario en Aguascalientes como en Ciudad de México?

– Claro, los cárteles inmobiliarios que existen en Aguascalientes son los grandes beneficiarios.

Durante la sesión ordinaria del pasado jueves, el Poder Legislativo sometió a debate un dictamen de la Comisión de Planeación con reformas para actualizar el Código Urbano del Estado y dirigidos a la vivienda vertical, justificando un “desarrollo vertical ordenado”, de acuerdo a lo presentado

El documento fue aprobado por mayoría del PAN, PRI y PRD; rechazado en cambio por la fracción parlamentaria de Morena, quienes ante el pleno acusaron que el dictamen no tuvo opinión de instancias como los ayuntamientos, ni de la Secretaría de Gobierno.

Sobre ese tema, Alférez Barbosa reiteró que las adecuaciones lideradas por el PAN beneficiarán a un puñado de firmas, ejemplificando en el caso del Grupo San Cristobal, encabezado por Fernando Camarena, que hace un lustro fue vinculado a empresas acaparadoras de agua.

“Ellos son los grandes beneficiarios de los desarrollos inmobiliarios en Aguascalientes. Entonces, ¿cuál vivienda social es la que promueven?”, remarcó el legislador guinda.