PAN exige comparecencia en el Congreso de la Unión de Mario Delgado titular de la SEP

Redacción

Ciudad de México.-La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, encabezada por la legisladora Kenia López Rabadán, solicitó formalmente la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, tras la difusión de los resultados del examen PISA 2025 que confirman retrocesos en el desempeño académico de los estudiantes del país.

La evaluación internacional reflejó un descenso de 22 puntos en matemáticas y 15 en comprensión lectora respecto a las mediciones de 2015, además de una baja de cinco unidades en el área de ciencias. La oposición catalogó estas cifras como inadmisibles y advirtió que el rezago educativo compromete directamente la preparación de las futuras generaciones, el desarrollo económico nacional y el bienestar de las familias.

En la misma postura crítica, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional demandó una reestructuración integral de los programas de estudio en todos los niveles, comprometiéndose a impulsar un incremento presupuestal en el gasto público para reforzar la infraestructura de los planteles y garantizar la actualización del magisterio.

En contraste, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho, descartó que el modelo educativo actual haya fracasado y respaldó la gestión del titular de la SEP. No obstante, el legislador reconoció la magnitud de los desafíos en el sector e instó a priorizar las asignaciones presupuestales en materia de educación, salud y seguridad durante la discusión del Paquete Económico 2027.