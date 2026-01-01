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25 agosto, 2026
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Panteras de Aguascalientes le gana a Mineros de Zacatecas 

Panteras de Aguascalientes reaccionó y obtuvo un valioso triunfo de 93-95 gracias a una última canasta en colada a poder de Tyler Cheese, para llevarse el primero de la serie en casa de Mineros de Zacatecas.

Los jugadores dirigidos por el español José Sataella consiguieron su novena victoria en la jornada 13 de la Liga Caliente.mx LNBP, en un partido inolvidable por la intensidad de ambas escuadras y esos pocos segundos que lo pueden cambiar todo en el basquetbol.

Mineros abrió con un 7 de 7 en triples, demostrando el peligro que es como equipo en el perímetro, los locales dominaron el juego por 29 minutos llegando a tener hasta 12 puntos de ventaja. Su mejor encestador resultó Daishon Smith con 22 puntos, seguido por Romeao Ferguson con 14.

Panteras continúa demostrando que es un equipo con espíritu, ante el llamado de tres de sus jugadores importantes a selección nacional como son Jonatan Machado, Jaron Martin y Gabriel Girón realizó ajustes y se incorporaron Vince Shahid y Christian Negrón. Fue además una jornada en la que el MVP del juego Ahmned Hill consiguió 20 puntos, Shaun Willet 17, Tyler Cheese 12, Vincent Shahid 11, pero esto no termina aquí ya que el aguascalentense Jorge “Guly” De La Serna consiguió 10 puntos y 5 rebotes jugando 22:20 minutos. El

brasileño Augusto Lima sumó 10 puntos y 6 rebotes.

Panteras y Mineros tienen una cita nuevamente en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas para disputar el segundo juego de la serie. Panteras en busca de su triunfo número 10 que lo mantenga o mejore al estar en el tercer escalón y Mineros busca su victoria 8 para avanzar más allá de la media tabla entre 14 equipos participantes.

                      1   2    3  4   Total

Mineros         37 16 25 15   93

Panteras        25 27 16 27   95