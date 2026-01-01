Paralizan actividades universidades por inauguración del Mundial 2026

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) anunció la suspensión temporal de actividades académicas el próximo 11 de junio con motivo de la inauguración y el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que las clases se suspenderán a partir de las 12:15 horas para que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan seguir la transmisión del encuentro deportivo.

La universidad señaló que las y los estudiantes podrán ver el partido en aulas o espacios que sean designados por cada Dirección Académica, por lo que deberán consultar con los directores correspondientes para conocer los lugares habilitados.

Asimismo, el personal administrativo podrá disfrutar de la transmisión en las áreas que determine cada dirección, procurando en todo momento mantener la atención de las actividades esenciales.

La UTA destacó que, una vez concluida la transmisión del partido inaugural, las actividades académicas y administrativas deberán reanudarse de manera ordinaria.

La medida, indicó la Rectoría, busca que la comunidad universitaria participe en un evento que promueve la convivencia, la unión entre naciones y el espíritu deportivo, en el marco del Mundial 2026.