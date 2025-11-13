Permutan terrenos municipales por remodelación de mercados en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes abrió la puerta a una permuta de terrenos con el Gobierno del Estado para avanzar en la remodelación de los mercados Morelos, Terán y Juárez, intervenciones cuya ejecución estará a cargo de una empresa privada.

Óscar Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano municipal, explicó que la negociación surge de un intercambio histórico de inmuebles cuya titularidad no coincide con su uso actual.

“Lo que pasa es que a lo largo de los años el municipio tiene en posesión y en uso terrenos que son del Gobierno del Estado y viceversa”, señaló.

El funcionario indicó que la intención es regularizar estas propiedades y aprovechar la actualización jurídica para destinar recursos a la rehabilitación de los mercados.

“Queremos llegar a una regularización y esa regularización implicaría también utilizar esos bienes como para darle una remodelada, una ampliación, un mejoramiento a los mercados”, expuso.

El esquema contempla que ambas administraciones intercambien formalmente los inmuebles ya ocupados por cada una.

“Les escrituramos los terrenos que ya tienen ellos y ellos nos escriturarían lo que tenemos, algunos inmuebles que pueda tener el municipio que no tengan un fin público o destinarlos, pues, esos recursos para mejorar los mercados”, explicó.

Sobre la equivalencia de los predios, precisó que los valores deberán empatar.

“Las permutas tienen que ser equivalentes o tener equivalencia”, dijo, aunque admitió que aún no existe la lista definitiva de predios.