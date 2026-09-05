Perrera Municipal deja a perros expuestos al sol durante horas

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Una denuncia ciudadana señala que un vehículo de la perrera municipal permanece de manera recurrente estacionado durante varias horas sobre la calle Hermanos Galeana, en el tramo comprendido entre Soldado Insurgente y Sitio de Cuautla, en el fraccionamiento Morelos 1.

De acuerdo con la persona denunciante, la unidad suele permanecer detenida durante periodos prolongados y, en algunas ocasiones, transporta perros que quedarían expuestos al sol y a las altas temperaturas mientras el vehículo permanece estacionado.

La denuncia más reciente ocurrió este viernes, cuando, según el reporte ciudadano, un perro blanco, aparentemente de tipo chihuahua, permanecía encerrado dentro de la unidad durante más de una hora bajo el sol.

La persona que realizó el señalamiento cuestionó las condiciones en las que son trasladados los animales y recordó que, según se había informado previamente, ya no se realizaría la captura de perros directamente en la vía pública.