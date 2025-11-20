Persistente déficit de personal limita atención en el ISSSTE Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en esta entidad enfrenta un marcado déficit de capital humano que afecta la calidad y oportunidad de la atención médica.

De acuerdo con Carlos Jiménez Ronquillo, secretario general del sindicato del ISSSTE, desde 2017 no se han asignado nuevas plazas suficientes para cubrir la creciente demanda de servicios.

El representante sindical señaló que, durante la actual gestión, han llegado alrededor de 30 plazas, cantidad que resulta insuficiente ante el incremento constante de la derechohabiencia.

“Estamos rebasados; las plazas que han llegado no alcanzan para cubrir todos los servicios”, expresó.

Hace dos meses se autorizaron 17 nuevas plazas para el área de quirófano, lo que permitió abrir el servicio durante los fines de semana y aliviar parcialmente la saturación; sin embargo, persiste la falta de personal en múltiples áreas.

Entre las necesidades más urgentes se encuentran enfermeras y médicos especialistas, particularmente hematólogos y neumólogos.

Jiménez Ronquillo subrayó que, además del déficit de personal, también se requiere ampliar y mejorar la infraestructura para garantizar una atención adecuada a los derechohabientes.