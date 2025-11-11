Pide Ambriz más recursos federales para rehabilitar carreteras en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El diputado federal del PRI por esta entidad, Humberto Ambriz, demandó al Gobierno Federal mayores recursos para infraestructura y rehabilitación carretera en el estado.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el legislador local destacó la urgencia de invertir en la carretera 45 Sur y Norte, una vía que, dijo, “une familias, trabajo y oportunidades”, pero que actualmente presenta condiciones de deterioro que han derivado en constantes accidentes.

Ambriz propuso una inversión adicional de 700 millones de pesos para garantizar carreteras seguras, eficientes y dignas en Aguascalientes.

“México no puede seguir transitando por caminos destruidos; es fundamental invertir en las carreteras federales del estado”, subrayó el legislador priista.