Pide Kalimba no usar celulares en conciertos

Redacción

Ciudad de México.-El cantante Kalimba solicitó al público asistente a sus presentaciones abstenerse de utilizar teléfonos celulares durante los espectáculos, argumentando que la dependencia a grabar eventos en vivo perjudica la experiencia directa y la convivencia social. Durante su asistencia a los premios Beyond Music Awards (Byma), el exintegrante de OV7 aclaró que la medida no constituye una prohibición formal ni busca resguardar contenido exclusivo para plataformas digitales, sino incentivar el disfrute del show a través de los sentidos.

Ante las críticas de espectadores que defienden el uso de dispositivos como registro de recuerdo, el intérprete puntualizó que filmar a un artista sobre el escenario no sustituye la interacción personal, por lo que sugirió aprovechar espacios como convivencias y firmas de autógrafos para ese fin. El músico enfatizó que no rechaza el uso de herramientas tecnológicas en la vida cotidiana ni en la producción musical, pero consideró necesario establecer un equilibrio que priorice la vivencia presencial durante las presentaciones en vivo.

Por otra parte, el artista anunció la presentación del espectáculo Christmas Soul en la sala La Maraka los días 19, 20 y 21 de noviembre, previa a su salida hacia Europa para realizar su primera gira oficial en dicho continente con nueve fechas programadas en dos semanas y media. Cuestionado sobre la participación de Mariana Ochoa en un programa de telerrealidad y las declaraciones de excompañeros de agrupación, el cantante indicó no dar seguimiento al emisión, expresando que las diferencias internas dentro de OV7 forman parte del pasado.