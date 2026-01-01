Pide obispo de Aguascalientes a fieles evitar cerrazón

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras una manifestación de fieles que el sábado último llegó a las mismas puertas de la Catedral por la exclusión de un sacerdote, el obispo local Juan Espinoza Jiménez hizo un llamado a la comunidad católica para mantener la apertura y evitar la cerrazón.

“Dios no construye muros para separar, sino caminos para encontrarnos. La iglesia existe para anunciar que Jesús es el salvador de todos, no solamente de los católicos. Por eso, no podemos hacer de nuestras comunidades espacios cerrados, donde solamente se sientan cómodos quienes se expresan como nosotros. Necesitamos una iglesia de puertas abiertas”, subrayó.

Al encabezar la ceremonia dominical en la principal sede católica de la entidad, Espinoza Jiménez evitó referirse directamente al suceso; aunque sí exhortó a la feligresía en vivir la fe de manera perseverante y no de una manera pasajera cuando se atraviesan momentos de dificultad.

“En una época donde tantas personas se cansan rápidamente, en la que queremos respuestas inmediatas y soluciones instantáneas, el Evangelio nos enseña el valor de la perseverancia, así como la humildad ante Dios”, recalcó el jerarca católico.

El sábado último, previo a la celebración de la Virgen de la Asunción, fieles católicos protestaron ante el paso del obispo antes de ingresar a Catedral, en demanda de la baja del sacerdote Porfirio Galindo, tras considerar que no hubo claridad en el proceso que, cabe mencionar, fue avalado desde la sede del Vaticano.

La protesta afuera del Catedral generó incluso enfrentamientos de tipo físico y señalamientos verbales entre asistentes.