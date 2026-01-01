Piden consejeros destituir a presidenta del IEE

Redacción

Las tensiones dentro del Instituto Estatal Electoral (IEE) escalaron al grado de que cinco consejeros ciudadanos han solicitado abiertamente la destitución de Beatriz Jiménez González, como actual presidenta del organismo.

Se trata de Cindy Karina Barba Macías, Hilda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal, quienes presentaron una petición formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE), solicitando indagar conductas “presuntamente irregulares” en el ejercicio del cargo.

Lo anterior a través de un comunicado que se reproduce a continuación y donde, cabe señalar, nunca se menciona el nombre de Beatriz Jiménez.

Comunicado

El pasado 13 de agosto de 2026, consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) presentamos una denuncia en contra de la consejera presidenta, a efecto de iniciar un Procedimiento de Remoción de Consejerías Electorales (PRCE), que es el juicio administrativo a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) cuyo objetivo es investigar y sancionar faltas graves cometidas por quienes desempeñan estos cargos públicos.

El PRCE fue solicitado por las consejerías electorales Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal, al tratarse de la vía legal para indagar y, de ser procedente, sancionar con la remoción de quienes integran los organismos públicos locales electorales, cuando sus conductas ponen en riesgo los principios rectores de la función electoral. El objetivo de dicho procedimiento consiste en destituir del cargo a las personas funcionarias en caso de acreditarse la existencia de las causales establecidas en el numeral 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 34 del Reglamento para la designación y remoción de consejerías electorales.

La denuncia se relaciona con hechos que, a juicio de quienes suscribimos, ameritan ser puestos en conocimiento del INE en su calidad de responsable del nombramiento y destitución de consejerías electorales locales, tras haber agotado todos los canales de diálogo con la Presidencia.

Consideramos que estos actos presuntamente irregulares deben ser investigados por la autoridad electoral nacional, que será quien determine si existe, o no, responsabilidad de parte de la consejera presidenta.

La denuncia en mención se encuentra en etapa de investigación preliminar por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Esto significa que el área se encuentra tratando de determinar si existen los elementos necesarios para la admisión del procedimiento.

Conforme al marco jurídico aplicable, son motivos para una posible remoción de consejería electoral local, entre otros, los siguientes:

● Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros.

● Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar.

● Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes.

● Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución.

Es importante señalar que quienes promovimos el citado procedimiento, reafirmamos nuestro compromiso hacia nuestra institución, así como la vida democrática del estado. Garantizamos a las personas actoras, partidos políticos y ciudadanía en general que los trabajos correspondientes al Proceso Electoral Local 2026-2027 continuarán desarrollándose en estricto apego a la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; salvaguardando en todo momento la operatividad, estabilidad e integridad del IEE