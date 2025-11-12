Podrán usar alumnos de Aguascalientes ropa abrigadora arriba del uniforme: IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el propósito de proteger la salud de las y los estudiantes ante el descenso de las temperaturas, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) anunció que se permitirá el uso de prendas abrigadoras adicionales al uniforme escolar oficial en todos los niveles educativos del estado.

La medida preventiva fue comunicada a directores de planteles de educación básica y a supervisores escolares, con el fin de asegurar su correcta aplicación en cada institución. El objetivo principal es prevenir enfermedades respiratorias y garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en condiciones adecuadas durante su estancia en los centros educativos.

El IEA exhortó a madres, padres y personas tutoras a no enviar a clases a sus hijas e hijos en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, además de informar a la escuela correspondiente para justificar las inasistencias mientras reciben la atención médica necesaria, contribuyendo así a prevenir contagios.

El Gobierno del Estado, a través del IEA y en coordinación con el sector salud, reiteró su compromiso con el cuidado, la prevención y la seguridad del alumnado ante las condiciones climáticas propias de la temporada invernal, según se informó mediante las redes oficiales de la autoridad educativa.