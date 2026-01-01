Polémica literaria por novela supuestamente basada en Natalie Portman

Redacción

La publicación de Life of M, la más reciente novela de la escritora británica Rachel Cusk, ha desencadenado una intensa controversia cultural tras señalarse las evidentes similitudes entre su protagonista y la actriz ganadora del Oscar, Natalie Portman. Lo que se perfilaba como la gran obra de ficción meta del otoño ha quedado envuelto en una espiral de rumores sobre una presunta traición personal y estrategia comercial.

La obra sigue los pasos de una escritora anónima que utiliza como fuente de inspiración a «M», una celebridad de alcance global descrita en las páginas como una figura desapasionada y moralista que proyecta una fachada de cercanía para ocultar a una impostora.

Paralelismos que alimentan la controversia

Las alarmas saltaron tras una reseña de la crítica Valerie Stivers en Unherd, quien apuntó que la caracterización de «M» encaja con la imagen pública de Portman. A partir de allí, diversos lectores han documentado paralelismos exactos entre la ficción y la vida real de la actriz.

En el texto, «M» evoca su debut como estrella infantil en un filme que «puso fin de inmediato a su infancia», pasajes que remiten a la irrupción de Portman a los 11 años en Léon: The Professional. La novela incluye además detalles sobre padres que exigieron modificar el guion y episodios de acoso escolar tras el estreno, vivencias que la propia actriz ha relatado públicamente. Asimismo, la trama menciona el papel protagónico de «M» en una producción sobre una bailarina de ballet, un guiño directo a Black Swan, interpretación que le valió el Premio de la Academia a Portman.

A la suma de coincidencias se añade el entorno geográfico: la historia transcurre en una metrópoli no identificada que evoca a París, ciudad donde residen tanto Cusk como Portman. La intérprete había manifestado públicamente su admiración por la autora, invitándola a conversatorios en 2022 y promocionando sus obras en su club de lectura.

Indignación en el entorno de Portman y postura de la autora

Fuentes cercanas a la actriz expresaron su molestia ante el trasfondo del libro. Un allegado anónimo declaró al rotativo Daily Mail que Portman está «horrorizada por los rumores» y calificó la publicación como «un golpe muy bajo», desmintiendo cualquier colaboración o parecido real con el personaje.

Por su parte, Rachel Cusk ha optado por mantener la distancia frente al revuelo mediático. En declaraciones recientes al New York Times, la novelista calificó la situación como «muy estresante» y lamentó que se intente someter su ficción a un escrutinio de hechos reales. «En cuanto empiezas a tirar de ese hilo, se deshace todo… El libro se explica y se defiende por sí mismo de forma bastante completa», aseveró la autora.

El debate se centra ahora en si la controversia responderá a un distanciamiento real o a un fenómeno publicitario alimentado por la prensa rosa, con el riesgo latente de que el morbo en torno a la figura de Portman opaque el valor literario de la obra.

Con información de Euronews