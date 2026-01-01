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10 junio, 2026
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Policía Municipal detiene a sujeto con orden de aprehensión por delitos contra la salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Oficiales realizaron la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, durante labores de vigilancia efectuadas en el fraccionamiento México.

Los hechos se registraron cuando policías municipales patrullaban sobre el cruce de Av. Héroe de Nacozari y Av. Aguascalientes. En ese momento, detectaron a una persona que caminaba sobre la banqueta y que al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva, cambió de dirección y aceleró el paso.

Ante dicha conducta, los oficiales se aproximaron para entrevistarse con el individuo y solicitarle una inspección preventiva, a la cual accedió. Durante la revisión no se le encontró algún objeto ilícito, sin embargo, al consultar sus datos, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Por lo anterior, Jorge “N” de 33 años de edad, fue informado sobre el motivo de su detención, se le dio lectura a sus derechos y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), para determinar su situación jurídica.