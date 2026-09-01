Policía repelió ataque de perro: Martínez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo, informó que un elemento de la Policía Estatal fue agredido por un perro mientras acompañaba a personal de salud durante labores de sanitización contra el dengue en colonias de Aguascalientes.

Explicó que los policías han sido requeridos para brindar seguridad a los trabajadores de salud, luego de que algunas personas han mostrado rechazo a estas acciones y se han registrado agresiones contra el personal por el uso de los equipos de sanitización.

Durante una intervención, un perro habría mordido a uno de los elementos y, al no soltarlo, los policías utilizaron la fuerza para neutralizar al animal. El elemento recibió atención médica y fue vacunado como medida preventiva contra la rabia.

Martínez Romo señaló que el perro fue asegurado para realizar los análisis correspondientes y determinar su estado de salud, mientras que el propietario deberá acreditar, en su caso, que contaba con las vacunas correspondientes. Agregó que también se presentará la denuncia ante el Ministerio Público por la agresión al policía.

Luego de denuncias de habitantes de la colonia Insurgentes donde sucedieron los hechos, el funcionario puntualizó que, si se determina que hubo una mala actuación por parte de los elementos durante la intervención, también se aplicarán las sanciones correspondientes.