Policía Rosa se capacita en lengua de señas para mejorar atención

Como parte de la formación continua y del fortalecimiento operativo de los cuerpos de seguridad, integrantes de la Policía Rosa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado concluyeron el Curso de Lengua de Señas Mexicana Nivel II, con lo que fortalecen la atención que brindan a personas con discapacidad auditiva.

Durante la capacitación, las y los policías reforzaron sus conocimientos y habilidades en Lengua de Señas Mexicana para mejorar la comunicación con este sector de la población y ofrecer una atención más incluyente, accesible y de calidad.

Tras concluir el curso, las y los participantes recibieron constancias en reconocimiento a su compromiso con la formación de una corporación más preparada, cercana y humana.

Cabe destacar que la capacitación estuvo a cargo de la maestra Cristina Rodríguez Gaytán, en las instalaciones del Aula Incluyente del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Municipal de Aguascalientes.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó el compromiso de la corporación a su cargo, de impulsar la capacitación permanente de las y los uniformados para contar con una policía cercana y atenta, pero sobre todo que brinde una mejor atención a las y los ciudadanos de Aguascalientes.

Finalmente, resaltó que, además de contar con estas habilidades, la Policía Rosa está especializada en la protección de mujeres, niñas y niños en Aguascalientes, cuenta con formación en perspectiva de género y derechos humanos, y es un modelo pionero a nivel nacional.