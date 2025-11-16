Policías agreden a fotógrafo que cubría disturbios de la Marcha Nacional en el Zócalo

Ciudad de México.- Víctor Manuel Camacho, reportero gráfico del diario La Jornada, fue agredido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México mientras cubría el desalojo en el Zócalo de los manifestantes que participaron en las marchas del Sombrero y de la llamada generación Z.

Los sucesos ocurrieron mientras el fotógrafo intentaba documentar el operativo de desalojo en la capital del país, cuando quedó atrapado entre cientos de personas que corrieron atemorizadas al ver a los policías con equipo antimotines corriendo tras de ellas.

Aunque Camacho se identificó como representante de medio de comunicación, los uniformados, “me dijeron que ‘les valía madre’, y comenzaron a patearle, de acuerdo a su testimonio.

Relató que varios policías capitalinos “robaron a la gente sus celulares. A mí me pidieron que apagara la cámara, respondí que estaba apagada, pero llegó otro y dijo ‘ni madres, hay que robársela’, mientras me golpeaban y cubría mi cara; otro de ellos me amenazó de muerte”.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó que da seguimiento a la agresión cometida contra Camacho.

Con información y fotografía de La Jornada.