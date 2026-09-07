Policías detienen a Dagoberto tras lanzar botella a patrulla en Tepezalá

Comunicado

Uniformados de la Policía Estatal de la Comisaría Regional de Pabellón de Arteaga lograron la detención de una persona de sexo masculino que minutos antes tripulaba una motocicleta y arrojó una botella de vidrio contra la unidad policial en circulación, por lo cual tras una persecución que se registró en un campo de béisbol se logró la captura del presunto responsable que fue puesto a disposición de la Dirección de Juzgados Cívicos en el municipio de Tepezalá.

Fueron oficiales de la Comisaría Regional de Pabellón de Arteaga que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles de la zona centro de la comunidad de San Antonio Tepezalá, cuando se les emparejó una motocicleta marca Vento, en color gris, siendo en ese momento que el copiloto arrojó una botella de cristal hacia la unidad, ocasionando daño en la carrocería, dándose a la fuga hace unos campos de béisbol que se ubican en ese sector, por lo anterior los policías fueron en su persecución.

Cabe señalar que en su huída por el campo de beisbol el conductor de la motocicleta y el presunto responsable de haber lanzado la botella hacia la unidad, cayeron al piso golpeándose ambas personas en la cabeza, siendo en ese momento que el conductor de la motocicleta logró huir del lugar asegurándose en ese punto a quien dijo responder al nombre de Dagoberto N de 26 años s edad, el cual presentaba golpes en su rostro provocados tras haber caído de la motocicleta.

Finalmente, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección de Juzgados Cívicos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tepezalá como presunto responsable de una falta administrativa y de haber ocasionado la persecución, instancia en donde se determinaría su situación jurídica.