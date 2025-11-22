Policías detienen empistolados

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En poder de dos armas de fuego y una más hechiza tipo pluma, así como cartuchería diversa fueron detenidos dos sujetos como resultado de los trabajos conjuntos que se llevan a cabo entre la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal de Calvillo que trabajan bajo el Mando Coordinado, luego de detectarlos en actitud evasiva a bordo de un vehículo tipo pickup en calles de la colonia Las Flores.

Fueron oficiales de la corporación estatal que realizaban su recorrido de vigilancia en conjunto con policías preventivos de Calvillo que se encontraban realizando su patrullaje de vigilancia en calles de la colonia Las Flores y detectaron estacionado un vehículo tipo pick up, en color rojo, con vidrios polarizados motivo por lo que detuvieron la marcha para proceder a realizar una inspección preventiva a dicha unidad, siendo en ese momento que de la puerta del copiloto salió un sujeto y se dio a la fuga corriendo, motivo por el que los policías fueron tras él, dándole alcance metros adelante a quien dijo responder al nombre de Jorge N de 25 años de edad, entre sus pertenencias le localizaron un arma corta de fuego.

El segundo sujeto que se encontraba una bordo de la unidad particular dijo responder al nombre de Javier N de 49 años de edad, entre sus pertenencias le fue localizada un arma corta de fuego y un arma hechiza tipo pluma, así mismo en el interior del vehículo fueron localizada cartuchería varia calibres 20 y 12 mm.

Finalmente, los dos sujetos fueron trasladados junto con las dos armas de fuego cortas, el arma hechiza tipo pluma y la cartuchería varia, así como el vehículo, ante el Agente del Ministerio Público del fuero federal en la Fiscalía General de la República, Delegación Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra.