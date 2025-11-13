Policías frustran secuestro virtual

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desactivaron una llamada de engaño evitando con esto un daño económico a la familia y brindando apoyo integral a las personas afectadas.

Oficiales de la Policía Cibernética del Estado de Aguascalientes atendieron el reporte que se recibió de una persona de sexo femenino quién señaló que había recibido llamadas de un supuesto grupo delictivo desde el número 967 10 21 670, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las llamadas le exigía un depósito de dinero en efectivo aproximado a los $100,000, a cambio de dejar en libertad a su familiar.

Por lo anterior los elementos con conocimientos el ciberseguridad de inmediato procedieron a orientar a la persona afectada, recomendando a sus familiares no realizar ningún depósito, por lo anterior, luego de una exhaustiva búsqueda en centros comerciales y otros puntos de la ciudad, lograron ubicar a la persona que supuestamente se encontraba privada de la libertad, deambulando en el interior del Centro Comercial Plaza Espacio, desactivando con esto el supuesto secuestro virtual y/o llamada de engaño, siendo entregada a sus familiares.

Finalmente, el personal de la Policía Cibernética invita a la ciudadanía en caso de recibir una llamada de engaño a mantener la calma, cuelgue y comuníquese inmediatamente con tus familiares que supuestamente están desaparecidos y reporte de inmediato el hecho al Servicio de Emergencia 911 o al número telefónico de la Policía Cibernética de Aguascalientes al 449 910 20 55, extensiones 6605, 1710 y 1711, o vía WhatsApp al 449 346 2341 y describir tu situación, incluyendo datos relevantes como tiempo y fecha específica del suceso.