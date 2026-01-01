Policías ignoran reporte por irse a poner “pestañas” en Cumbres 2

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags,- Vecinos de la colonia Cumbres 2 alzaron la voz para denunciar la falta de compromiso y la prepotencia de elementos de la policía local, quienes prefirieron atender su imagen personal antes que garantizar la tranquilidad de las familias de la zona.

Los hechos se registraron el pasado sábado alrededor de las 7:30 de la noche, en el cruce de la calle Salvador Reyes Gallegos y Cuatro Milpas en la citada colonia del oriente de la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de un habitante del sector, un sujeto se encontraba consumiendo sustancias ilícitas justo afuera de su domicilio, por lo que decidió acercarse a dos oficiales de sexo femenino que se encontraban en la esquina para solicitar su apoyo y retirar al individuo.

Lejos de cumplir con su deber, las oficiales respondieron de manera prepotente y déspota, asegurando que estaban “muy ocupadas” y que no podían atender el reporte en ese momento.

Sin embargo, la indignación del afectado escaló minutos después cuando, al salir nuevamente de su vivienda, descubrió la verdadera “emergencia” de las uniformadas: las policías se encontraban cómodamente instaladas dentro de un local de aplicación de pestañas ubicado en la misma intersección.

“Se me hace totalmente injusto. Era un reporte que no les tomaba ni 5 minutos atender, pero prefirieron meterse al local a ponerse pestañas. Y lo peor es que no es la primera vez que hacen este tipo de cosas”, señaló con molestia el denunciante.

Vecinos de Cumbres 2 hacen un llamado urgente a los mandos de la corporación y a la Secretaría de Seguridad Pública para que tomen cartas en el asunto, investiguen a las malas servidoras públicas y apliquen las sanciones correspondientes.

La ciudadanía exige que se priorice la vigilancia en las calles por encima del itinerario de belleza de las oficiales.