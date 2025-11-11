Por andar incendiando pastizales, atoraron a Felipe en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal detuvo a un hombre por su participación en un incendio de pasto seco, en el fraccionamiento Casa Blanca.

Los hechos se registraron la mañana del lunes alrededor de las 09:40 horas, cuando al realizar recorridos de patrullaje y vigilancia, oficiales recibieron un reporte en el que se informaba que una persona se encontraba incendiando pasto seco en calle Casa Blanca y calle Vivero del lago.

Al arribar al sitio, los oficiales observaron una columna de humo y localizaron a un hombre que sostenía un encendedor en la mano.

El individuo, identificado como Felipe “N” de 55 años de edad, fue asegurado y trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Finalmente, personal de Protección Civil y Bomberos Municipales acudió al sitio para sofocar las llamas y evitar su propagación.